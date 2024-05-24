Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir şekilde mücadele etti - Son Dakika
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Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir şekilde mücadele etti

Para Atletizm Dünya Şampiyonası\'nda Türk sporcular başarılı bir şekilde mücadele etti

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli özel sporcular, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan kafilede Avrupa rekoru kırarak 400 metrede dünya ikincisi olan Aysel Önder, uzun atlamada bronz madalya alan Fatma Damla Altın, uzun atlama ve 400 metrede dünya dördüncüsü olan Reyhan Taşdelen, gülle atmada dünya dördüncüsü olan Muhammet Atıcı ile dünya sıralamasında ilk 5'e giren Esra Bayrak yer aldı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, sporcuları tebrik ederek gurur duyduklarını belirtti.

24.05.2024 17:43
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Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli özel sporcular, Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan kafilede Avrupa rekoru kırarak 400 metrede dünya ikincisi olup Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan Aysel Önder, uzun atlamada bronz madalya alan Fatma Damla Altın, uzun atlama ve 400 metrede dünya dördüncüsü Reyhan Taşdelen, gülle atmada dünya dördüncüsü olan Muhammet Atıcı ile dünya sıralamasında ilk 5'e giren Esra Bayrak yer aldı.

Kafile başkanı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt burada yaptığı açıklamada, "Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda tarih yazan sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum, sporcularımız ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir şekilde mücadele etti - Son Dakika

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