Paralimpik Hedef: İlk 10'a Girmek

Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'nin paralimpik branşlarında dünyada ilk 10'a girene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, paralimlik branşlarının gelişmesi için belirledikleri hedefler ve gelecek yıllarda katılımcı ülke olmanın yanı sıra organizasyonlara ev sahipliği yapmak adına sürdürdükleri çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarı elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Aksu, "Bu bizim için hedef değil, sadece bir basamaktı. Bizim hedefimiz çok daha başarılı ve iyi yerlerde olmak. 2 sene önce başkan olduğumda seçim konuşmasında daha çok sporcuyla, daha çok branşta, daha çok madalya alacağımızın sözüne vermiştim. Allah'a şükürler olsun, 94 sporcuyla katıldık ve tarihin en çok madalyasını aldık. 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz alarak 28 madalya ile tamamladık. Madalya sıralamasında toplam madalyada 17., altın madalya sıralamasında 23. sıradaydık. Biz, Türkiye ilk 10'a girene kadar devam edeceğiz. Hedefimiz 2036'yı İstanbul'da yapmak. En büyük hedef ve vizyonlarımızdan biri olarak bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'yi paralimpik konusunda duyarlı olan, farkındalığı olan bir ülke yapmak istiyoruz. Paralimpiği her yerde tanıtmak bizim en büyük amaçlarımızdan birisidir. Bu doğrultuda da çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Sadece katılan değil, aynı zamanda düzenleyicisi olmak istiyoruz"

Düzenlenen organizasyonların sadece katılımcısı değil, aynı zamanda düzenleyicisi de olmak istediklerini belirten Aksu, "Avrupa Gençlik Oyunları'nı bu yaz Türkiye'de yapacağız. Bu bizim için çoklu branşta ilk paralimpik tecrübesi olacak. Bundan sonra Mersin'de plaj oyunları, 2026'da Gençlik Oyunları'nı burada gerçekleştireceğiz. Biz sadece bunun katılanı değil, aynı zamanda düzenleyicisi olmak istiyoruz. Çünkü bir şeyi düzenlemediğiniz müddetçe farkındalığı artıramazsınız. O ülkenin bu işe duyarlılığını arttıramazsınız. Bunları ülkemizde düzenleyip farkındalığı arttırıp, buradaki sporcularımızın daha çok engelli kardeşimize ilham olmasını ve onları daha çok spora yöneltmesi bizim en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

"Türkiye'yi paralimpik sporlarında ilk 10'a sokana kadar mücadele edeceğiz"

Murat Aksu, hedeflerinin daha çok sporcuyla daha çok branşta madalya almak olduğundan bahsederek, "Daha çok sporcuyla, daha çok branşta, daha çok madalya alacağımızın sözünü verelim. Sayı kaç olur bilmiyorum ama bizim hedefimiz hep daha yükseğe gitmek. Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinde birisi. Nüfusu ve bu gücüyle her zaman ilk 10'da olması gerekir. Türkiye'yi paralimpik sporlarında ilk 10'a sokana kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL