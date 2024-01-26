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Paralimpik Olimpiyat Şampiyonu Gülşah Aktürk, genç sporcularla buluştu - Son Dakika
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Paralimpik Olimpiyat Şampiyonu Gülşah Aktürk, genç sporcularla buluştu

Gölyakalı sporcu Gülşah Aktürk, Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte genç sporcularla bir araya geldi. Aktürk, başarılarının sırlarını paylaştı, soruları cevapladı ve görme engelli futbol branşında şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Paralimpik Olimpiyat Şampiyonu Gülşah Aktürk, genç sporcularla buluştu
26.01.2024 - 16:04,
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Paralimpik Oyunları Goalball branşında Olimpiyat Şampiyonu olan Gülşah Aktürk, genç sporcularla söyleyişi gerçekleştirdi.

2016 Rio Paralimpik Oyunları Goalball branşında Olimpiyat Şampiyonu, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan Gölyakalı sporcu Gülşah Aktürk, Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle İlçe Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Başarılarının sırlarını genç sporcularla paylaşan Aktürk, etkinlik sonunda onların merak ettikleri soruları cevapladı ve ilçe sporcularıyla görme engelli futbol branşında şut çalışmaları gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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