Paris Zaferi Gala Gecesi Düzenlenecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarı elde eden paralimpik sporcular, İstanbul'da "Paris Zaferi" gala gecesinde bir araya gelecek.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre gala gecesi, 13 Kasım Çarşamba günü Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek.
Gala gecesinde buluşacak paralimpik sporcular, elde ettikleri başarıları bir arada kutlayacak.
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