Pedro Malheiro: Başarı Disiplinde Gizli - Son Dakika
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Spor

Pedro Malheiro: Başarı Disiplinde Gizli

Pedro Malheiro: Başarı Disiplinde Gizli

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Malheiro, futbolun yaşam tarzı gerektirdiğini vurguladı.

14.11.2024 13:03
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Trabzon spor'un Portekizli savunma oyuncusu Pedro Malheiro, futbolun sadece sahada oynanmadığını, başarıda disiplinli ve profesyonel bir yaşam tarzının önemli olduğunu söyledi. Malheiro, kariyerinde Trabzonspor'a transferini ise büyük bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro, Boavista'daki kariyerinden, sahada ve saha dışındaki hedeflerine kadar birçok konuyu kulüp dergisinin 222. sayısında yer alan röportajında anlattı. 2022-2023 sezonunda Boavista'da 'Yılın Oyuncusu' seçilen Malheiro, futbol kariyerindeki başarısının ardında sadece sahada değil, saha dışında da disiplinli bir yaşam sürdüğünü vurguladı.

"Futbol dört çizgi içinde oynanmıyor"

Malheiro Pedro, futbolun yalnızca sahada değil, saha dışında da bir yaşam tarzı gerektirdiğini belirterek, "Futbol için yaşamamız lazım, rahat bir hayat sürdürmek isteriz ama profesyonel olmak için yüzde 200 çalışmak gerekiyor. Dinlenme, beslenme ve uyku düzeninin de bir futbolcu için çok kritik" dedi.

"Trabzonspor'a gelirken bir tereddüt yaşamadım"

Trabzonspor'a transferi sürecinde herhangi bir tereddüt yaşamadığını vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'un hedefleri olan ve başarıya odaklanmış bir kulüp. Kulüpte geçirdiğim süre boyunca Türk futbol kültüründen ve Trabzonspor taraftarlarının tutkusundan oldukça etkilendiğimi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

79 numaranın sırrı

Forma numarasının hikayesi olduğunu aktaran Pedro, "Ben aslında 7 numarayı almak istemiştim. Ama A takıma yeni çıktığım için tecrübeli oyuncularımız vardı ve 7 numarayı onlar almışlardı. Tercihimin nedeni Cristiano Ronaldo hayranlığım. 7 numarayı alamayınca, Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi sonrasında, ilk önce 9 numarayı tercih etmesiyle ben de bu iki rakamı birleştirip 79 numarayı almaya karar verdim. Bu numarayla ilk çıkışım gerçekleşti ve benim adıma işler de iyi gitti. Dolayıyla kariyerim boyunca hep bu forma numarasıyla devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"Hayalim hep futboldu"

Küçük yaşlardan itibaren sadece futbolcu olmayı hayal ettiğini belirten Portekizli savunma oyuncusu, "Açıkçası futbolcu olmasaydım ne yapardım hiç düşünmedim. Çünkü B planım hiç olmadı, çocukluktan beri sadece futbolcu olmak istemiştim. Sadece buna odaklandım ve şükürler olsun bu çocukluk hayalimi gerçekleştirebildim. Ama eğer futbolcu olamasaydım sanırım, mutlaka sporla ilgili bir iş yapardım. Mutlaka spor dünyasında olurdum" dedi.

"İhaneti asla affetmem"

Ciddi bir insan olduğunu ve her şeyi saatinde yapmayı sevdiğini vurgulayan Pedro Malheiro, "Ben ciddi bir insanım, her şeyi saatinde yapmayı, zamanında gelmeyi seviyorum ama 'Hayatta neyi affetmezsin' derseniz buna 'İhanet' cevabını verebilirim. Bir arkadaşımın ihaneti, bana zarar vermesi ya da eşimle olan ilişkimizdeki bir ihanet tabii ki affedilemez. İhanet ya benim onlar için ya da onların benim için önemli olmadıklarının da bir gösterisi bir yandan. Eğer böyle bir şey yaşanacak olursa, bu da kendi yolumda gitmem için önemli bir sinyal olur" ifadelerini kullandı.

"Türkçe'de favori kelimem 'Afiyet olsun'"

Türk kültürüne duyduğu sempatiyi dile getiren Malheiro, 'Afiyet olsun' ifadesinin en sevdiği Türkçe kelime olduğunu söyleyerek, "Her seferinde bu ifade bana sıcak bir tebessüm ettiriyor" açıklamasında bulundu.

Pedro Malheiro'nun en iyi 11'i ise, Casillas - Cancelo, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo - Busguets, Modric, Xavi - Messi, Cristiano Ronaldo ve Ronaldo Nazario'dan oluştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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