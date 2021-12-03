Üye Girişi
Pendik'te anlamlı maç! - Son Dakika

Pendik'te anlamlı maç!

03.12.2021 13:14

- Pendik'te anlamlı maç! Pendik'te Ampute futbol maçı nefes kesti Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ampute futbol takımı ile Hakim, Savcılar ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in kıyasıya mücadele ettiği maç renkli görüntülere sahne oldu.

- Pendik'te anlamlı maç!

Pendik'te Ampute futbol maçı nefes kesti

İSTANBUL - Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ampute futbol takımı ile Hakim, Savcılar ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in kıyasıya mücadele ettiği maç renkli görüntülere sahne oldu. Maçı eski hakem Ahmet Çakar yönetirken, kıyasıya mücadele sonucunda 4-4 skorla biten futbol maçı havadan da görüntülendi.

Pendik Belediyesi ve Anadolu Adalet Sarayı işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel futbol turnuvası düzenlendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, kadın ve erkek Başsavcı vekilleri ile Adalet Sarayı hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında kıyasıya mücadele verdi. Maçı eski FIFA kokartlı hakemlerden Ahmet Çakar yönetti.

Resmi bir futbol maçını aratmayan karşılaşmada, Ampute Futbol Takımı'na karşı kıran kırana bir mücadele veren hakim ve savcılar izleyenlerden tam not aldı. Dostça geçen mücadele birbirinden şık hareketler ve güzel gollere sahne oldu. Eski hakem Ahmet Çakar'ın düdük çaldığı maçta Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin performansı ile göz doldurdu.

"Dünya engelliler gününde özel hissettirmek istedik"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen futbol maçında engelli vatandaşlara her zaman destek olunduğunu belirten Başkan Ahmet Cin, "Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık oluşturalım istedik. Bu kardeşlerimizi zaten içimizde hissediyoruz. Bugün de onlara özel bir gün hazırlamak istedik. Dolayısıyla Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Hakim ve Savcılarımızla eski hakem Ahmet Çakar hocamızla bir araya geldik. Sporcularımızı hoşnut etmek istiyoruz. Onlara özel hissettirmek için bu organizasyonu düzenledik" diye konuştu.

"Hayatımın en anlamlı maçını yöneteceğim"

Eski Hakem Ahmet Çakar, "Hayatımın en anlamlı maçını yöneteceğim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla Pendik Belediyesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Ampute futbolcularla, Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Hakim ve Savcılarla anma olacak. Umarız ki centilmence geçer" diye konuştu.

Pendik'te anlamlı maç!
Pendik'te anlamlı maç!
Pendik'te anlamlı maç!
Pendik'te anlamlı maç!
Pendik'te anlamlı maç!
Pendik'te anlamlı maç!
Pendik'te anlamlı maç!

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Futbol, Pendik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pendik'te anlamlı maç! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayvanseverlerin başlattığı 15:43 Hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına İmamoğlu da destek verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz 15:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi 15:35 İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
15:44 Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!
15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı! Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!         
15:45
Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı         
15:42
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi         
15:38
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te anlamlı maç! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement