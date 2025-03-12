Pendikspor Uğur Uçar ile Anlaştı

Teknik Direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayıran Pendikspor, takımın başına eski oyuncusu Uğur Uçar'ı getirdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar'ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir'in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti.

Siltaş Yapı Pendikspor'umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL