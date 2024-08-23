Pep Guardiola: İlkay Gündoğan emekli olmak için gelmedi - Son Dakika
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Spor

Pep Guardiola: İlkay Gündoğan emekli olmak için gelmedi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın yeniden takıma katılmasının sürpriz olduğunu ve emekli olmak için gelmediğini söyledi.

23.08.2024 17:18
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bir sezon aradan sonra yeniden kadrolarına kattıkları İlkay Gündoğan'ın emekli olmak ve güzel anıları hatırlamak için gelmediğini söyledi.

İspanyol teknik adam, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town ile yarın yapacakları müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında 33 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin açıklamada bulundu.

Transferin sürpriz ve beklenmedik şekilde gerçekleştiğini belirten Guardiola, "İlkay beni aradı ve geri dönme şansı olup olmadığını sordu. Biz de hemen kabul ettik. Onun ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçen sezon Barcelona'da iyi performans sergiledi. Geri döndüğü için çok mutluyuz. İlkay buraya emekli olmak ya da güzel anıları hatırlamak için gelmedi. Gelecekte güzel anılar oluşturmak için zamanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncularını ve niteliklerini sevdiğini aktaran Pep Guardiola, "İlkay, oynamak istediğimiz sistemde bize alternatifler sunuyor. 2 ya da 3 role çok iyi uyum sağlayabiliyor. Zamana ihtiyacı yok. Uluslararası izin alındığı takdirde Ipswich Town karşısında forma giymek için hazır olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yıllarında Manchester City forması giydikten sonra geçen sezon başında İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pep Guardiola: İlkay Gündoğan emekli olmak için gelmedi - Son Dakika

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