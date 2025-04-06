Pereira: Daha İyi Olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pereira: Daha İyi Olmalıyız

Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, Bodrum FK maçı sonrası takımı daha fazla gelişmeye çağırdı.

06.04.2025 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Joao Pereira: "Daha fazla gelişimiz, daha iyiye gitmemiz gerekiyor"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bodrum FK maçı mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla konsantre olmaya, daha çok odaklanmaya çalıştık ama yine bu maçta da maalesef duran toptan gol yedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, evinde Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Çok fazla söylenecek bir maç değil aslında. Genel olarak hafta boyunca çalıştıklarımızın hepsini yaptılar ilk yarıda. İkinci yarıda iki-üç tane çok net pozisyona girdik. İkinci yarıda ise Bodrum biraz dengeyi sağlamaya başladı. Ama genellikle top bizdeydi, ceza sahasına çok defa girdik ama maalesef gol atamadık. Yine baktığınız zaman bir duran toptan gol yedik. Gerçekçi olmak onlar iyi bir iş çıkardılar" dedi.

"Gol sonrası oyuncular plandan çıktı"

Gol yedikten sonra oyuncuların gol atmak için plandan çıktığının altını çizen Pereira, "Özellikle son vuruşlarda ve duran toplarda daha gelişmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ama biz bir geri dönüş yapıp, birlikte ayağa kalkıp kalacağımızı düşünüyorum. Son iki maçta da yaptığımız küçük hataları çözüp çalışmamız gerekecek. Golden sonra da oyuncularımız pozisyonlarından çıkmaya başladılar. Çünkü gol atma isteğiyle daha fazla ileri getirip oyun planından çıktılar. Bu sırada Bodrum daha fazla kontratak şansı buldu. Ama oyuncularımız ne kadar istediyse de golü atamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Joao Pereira, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira: Daha İyi Olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler

18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
11:06 İzmir’de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı
10:38 Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
10:35 Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:26 İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
10:22 Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 18:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Pereira: Daha İyi Olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement