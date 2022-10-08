Petkimspor'a dev konuk - Son Dakika
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Petkimspor'a dev konuk

08.10.2022 12:13
Petkimspor'a dev konuk

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 79-70 yenen Aliağa Petkimspor, yarın ilk iç saha maçında Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 79-70 yenen Aliağa Petkimspor, yarın ilk iç saha maçında Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Aliağlı taraftarlar, 50 TL'den satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Geçen sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Petkimspor, seriyi güçlü rakibi önünde sürdürmeye çalışacak. Anadolu Efes, Euroleague'de sezonun ilk maçında dün Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etmişti.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'a dev konuk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'a dev konuk - Son Dakika
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