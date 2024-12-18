Petkimspor Tarihi Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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Petkimspor Tarihi Başlangıç Yaptı

Petkimspor Tarihi Başlangıç Yaptı

Burak Gören, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetle kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yaptıklarını belirtti.

18.12.2024 01:58
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören Filou Oostende galibiyetinin ardından, " Antalya'da çıktığımız 3 maçın 3'ünü de kazandık. Grupta sadece 2 maç kaybettik ve 4 maç kazandık. Kulüp tarihimizde Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir başlangıç" dedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 85-76 skorla yenen Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Gören, "Öncelikle Oostende takımına olan duygularımla başlamak istiyorum çünkü Koç Dario benim için çok değerli biri ve onu çok seviyorum. Oostende takımına büyük saygım var. Muhteşem bir salonda çok önemli taraftarların önünde oynadılar. Onlara fazlasıyla saygı duyuyorum. Her iki takım da galibiyeti hak etti.

Grubumuzda Malaga takımı Şampiyonlar Liginin en iyi takımı sanırım. Bu yüzden Oostende ve Petkimspor takımları arasında zorlu bir yarış oldu. Maçı kazandık ve bu bizim için çok büyük bir adımdı. Çünkü bu bizim BCL'e ilk katılımımız ve bu mücadeleye ön eleme turuyla başladık. Antalya'da çıktığımız 3 maçın 3'ünü de kazandık. Grupta sadece 2 maç kaybettik ve 4 maç kazandık. Yani kulüp tarihimizde Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir başlangıç. Bu nedenle çok memnunum ve oyunculanmı tebrik etmek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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