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Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında liderliği korumak için mücadele edecek - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında liderliği korumak için mücadele edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, EWE Baskets Oldenburg'a karşı zirveyi koruma hedefiyle Almanya'ya gidiyor. Temsilcimiz, son grup maçında Belçika'da Filou Oostende'yle karşılaşacak ve lider olarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında liderliği korumak için mücadele edecek
12.12.2023 - 12:47,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar Karşıyaka yarın Almanya deplasmanında EWE Baskets Oldenburg'a zirveyi koruma hedefiyle konuk olacak. EWE Arena'daki mücadelenin hava atışı saat 22.00'de yapılacak. Son grup sınavında ise 19 Aralık'ta Belçika'da Filou Oostende'yle karşılaşacak temsilcimiz 2'de 2 yaparak grup aşamasını lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında SIG Strasbourg'u 87-72 yenen Kaf-Kaf, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olmuştu. Pınar Karşıyaka, Süper Lig'de 11 haftada 8 galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun genel averajla gerisinde üçüncü durumda bulunuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında liderliği korumak için mücadele edecek - Son Dakika
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