Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu Maç Programı Belli Oldu

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos H Hotels ile yer alacak yeşil-kırmızılı ekibin 2 Ekim Çarşamba günü La Laguna Tenerife'yi, 15 Ekim Salı günü de Saint-Quentin'i konuk edeceği belirtildi.

30 Ekim Çarşamba günü Rodos'ta Kolossos H Hotels'le karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, Yunan ekibini 12 Kasım Salı günü İzmir'de ağırladıktan sonra 11 Aralık Çarşamba günü La Laguna Tenerife ve 17 Aralık Salı günü de Saint-Quentin deplasmanlarıyla grup maçlarını tamamlayacak.