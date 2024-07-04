Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu Maç Programı Belli Oldu

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos H Hotels ile mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, 2 Ekim Çarşamba günü La Laguna Tenerife'yi, 15 Ekim Salı günü de Saint-Quentin'i konuk edecek. Grup maçlarını tamamlamak için ise 30 Ekim Çarşamba günü Rodos'ta Kolossos H Hotels'le karşılaşacak, 12 Kasım Salı günü İzmir'de Yunan ekibini ağırlayacak, 11 Aralık Çarşamba günü La Laguna Tenerife'ye ve 17 Aralık Salı günü de Saint-Quentin'e deplasman maçları yapacak.

04.07.2024 20:03
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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos H Hotels ile yer alacak yeşil-kırmızılı ekibin 2 Ekim Çarşamba günü La Laguna Tenerife'yi, 15 Ekim Salı günü de Saint-Quentin'i konuk edeceği belirtildi.

30 Ekim Çarşamba günü Rodos'ta Kolossos H Hotels'le karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, Yunan ekibini 12 Kasım Salı günü İzmir'de ağırladıktan sonra 11 Aralık Çarşamba günü La Laguna Tenerife ve 17 Aralık Salı günü de Saint-Quentin deplasmanlarıyla grup maçlarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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