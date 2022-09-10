Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre standart tabanca genç erkekler kategorisinde yarışan Adnan Efe Uçar, 560 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Polonya 'da devam eden Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Adnan Efe Uçar, gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA

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