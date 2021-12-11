Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı

Potadaki dev derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 86-76 kazandı.

FENERBAHÇE SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARDI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef'i 86-76 mağlup etti. Mücadelenin tüm periyotlarını önde kapayan sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar ise taraftarı önünde mağlubiyet yaşayarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.