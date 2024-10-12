Poyraz Yıldırım: Hedefim A Milli Takım - Son Dakika
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Poyraz Yıldırım: Hedefim A Milli Takım

Poyraz Yıldırım: Hedefim A Milli Takım

Ümit Milli Takım'da ilk maçında gol atan Poyraz Yıldırım, A Milli Takım formasıyla oynamak istiyor.

12.10.2024 11:03
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Poyraz Efe Yıldırım: Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım ve çok mücadele ettim

'A Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmek istiyorum'

'Şenol hocamız geldi, çok iyi çalışıyoruz'

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - ÜMİT Milli Takım ve Trabzonspor'un oyuncusu Poyraz Yıldırım, "Benim ilk Ümit Milli Takım maçımdı ve topla ilk dokunuşumda gol atmak nasip oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım ve çok mücadele ettim. Allah yüzüme güldü" dedi.

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında dün konuk ettiği Letonya'yı 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım santrforu Poyraz Efe Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İlk maçında gol attığı için çok gururlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, "Gökhan hocamızla ilk maçımızda galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Benim ilk Ümit Milli Takım maçımdı ve topla ilk dokunuşumda gol atmak nasip oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Ben bu 10 saniyeler için çok çalıştım ve çok mücadele ettim. Allah yüzüme güldü" diye konuştu.

'A MİLLİ TAKIM FORMASIYLA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Hedefinin A Milli Takım olduğunu ifade eden genç santrfor, "Ben 14 yaşımdan beri tüm milli takım kategorilerinde oynadım. İnşallah ilerleyen süreçte A Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞENOL HOCAMIZ GELDİ, ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ'

Trabzonspor'da ilerleyen süreçte daha da başarılı olacaklarını söyleyen Poyraz Efe, "Büyük kulüplerde tabii ki inişler çıkışlar olabilir. Şenol hocamız geldi, çok iyi çalışıyoruz. İlerleyen süreçlerde çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. İyi bir kadromuz ve iyi bir teknik ekibimiz var. İlerleyen süreçlerde bunun ekmeğini yiyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Efe Yıldırım, Trabzonspor, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Poyraz Yıldırım: Hedefim A Milli Takım - Son Dakika

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