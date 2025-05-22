Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı - Son Dakika
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Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Premier Lig\'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
22.05.2025 00:10
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Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve 17. sırada bulunan Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Ange Postecoglou'nun yönettiği Tottenham Hotspur, bitime 1 hafta kala Premier Lig'de küme düşme hattının bir sıra üstünde 17. sırada yer alıyordu. İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak tarihinin en kötü sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

ŞAMPİYON OLDU VE BİLETİ KAPTI

UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geldi. İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham Hotspur, 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte İngiliz devi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak taraftarlarına 41 yıl aradan sonra Avrupa'da kupa sevinci yaşattı. İngiliz devi, ligde çok kötü geçen bir sezonun ardından Avrupa'da kupayı alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkının da sahibi olarak ilginç bir başarıya imza atmış oldu.

2 MAĞLUBİYET ALDI, BİRİ GALATASARAY'A

Öte yandan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 karşılaşmada sadece 2 kez kaybetti. İngiliz ekibi, son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 1-0, grup aşamasında da temsilcimiz Galatasaray'a 3-2'lik skorla kaybetti.

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Son Dakika Spor Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı - Son Dakika
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