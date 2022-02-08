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Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı - Son Dakika

Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı

08.02.2022 18:29

Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra adı sık sık Everton'la anılan Vitor Pereira, Premier Lig ekibinin Frank Lampard'ı takımın başına getirmesinden sonra rotasını Brezilya'ya çevirdi. Portekizli hocanın, Corinthias'la masaya oturduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen teknik direktö Vitor Pereria, peş peşe gelen kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı. Portekizli hocanın yeni adresi netleşmeye başladı.

GÖRÜŞME MASASINA OTURDULAR

Sporx'in Lance'den aktardığı habere göre, Corinthians daha önce Scolari, Cuca, Renato Gaucho ve Mano Menezes ile görüşse de sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular.

VITOR PEREIRA AÇIK ARA FAVORİ

Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.

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Luiz Felipe Scolari, Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı - Son Dakika
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