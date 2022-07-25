Prof. Dr. İbrahim Öztek, 9'uncu dan derecesini aldı - Son Dakika
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Prof. Dr. İbrahim Öztek, 9'uncu dan derecesini aldı

25.07.2022 11:53
Prof. Dr. İbrahim Öztek, 9'uncu dan derecesini aldı

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, judoda 9'uncu dan derecesini aldı.

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, judoda 9'uncu dan derecesini aldı.

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, judoda 9'uncu dan derecesini aldı. Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası için kente gelen Öztek, "Bugün Türkiye'de ilk 8'inci dan derecesi olan benim. 28 yıl sonra 9'uncu dan gelmiştir. Bu benim ülkem adına iftihar sebebimdir" dedi.

1962 yılında judo sporuna başladığını ifade eden Öztek, "Sporcu ve antrenör olarak federasyonun kurucuları arasında yer aldım. Daha sonra bir çok federasyonlar kurdum. Judo dalında 20 seneye yakın judo, aikido, kung fu sporlarında federasyon başkanlıkları yaptım, 20 yıla yakın bir zaman içerisinde. Türkiye'de ilk dan alan benim. İkinci danı alan da benim. 3,4, 5,6,7 diye giderken bundan 22 sene önce bana dünya federasyonu, 8'inci dan verdi. 10 seneyi doldurduktan sonra resmi hakkım olan 9'uncu danı talep ettim. Bugün Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, bize bunu layık görmüştür. Bunda etkisi olan arkadaşlarım olmuşsa onlara teşekkür ediyorum. Bu biraz geç gelmiş bir dan derecesidir. İftihar ediyorum, çünkü Türkiye'de bir 9'uncu dan belgesi vardır. Avrupa ve dünyada 3-5 kişidir bunun sayısı. Judo aleminde çok büyük saygı görürler. Temennimiz başkalarının da olmasıdır" diye konuştu. - HATAY

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Kaynak: İHA

Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Prof. Dr. İbrahim Öztek, 9'uncu dan derecesini aldı - Son Dakika

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