Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

16.05.2022 00:32

75 maçta hiç yenilmeyen Avrupa ve Asya şampiyonu unvanları bulunan Giresunlu boksör Musa Askan Yamak, Almanya'da çıktığı boks karşılaşmasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yamak, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

WBF VE GBU KEMERLERİNE SAHİPTİ

Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa- Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

3.RAUNDDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

75 maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenik düştü

HEDEFİNDE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VARDI

2019 yılında İstanbul'da gerçekleşen maçta Avrupa Şampiyonu olan Musa Yamak, Asker selamıyla sınır dışındaki Mehmetçiğimizi unutmamıştı. Çıktığı tüm maçları namağlup olarak kazanan Musa Askan Yamak'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu idi.

75 maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenik düştü
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Kaynak: İHA

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