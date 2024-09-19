Prosedürleri tamamladı! A Milli Takım'a yeni yıldız - Son Dakika
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Spor

Prosedürleri tamamladı! A Milli Takım'a yeni yıldız

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı etkili futbol ile dikkat çeken Stuttgart'ın kaptanı ve ön liberosu Atakan Karazor'un, A Milli Takım için prosedürleri tamamlandı. Karazor, Vincenzo Montella'dan davet gelmesi halinde ay yıldızlı formayı giyecek.

19.09.2024 15:45  Güncelleme: 15:56
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Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor'un milli takıma seçim uygunluğu sağladı. 27 yaşındaki ön libero, Vincenzo Montella'dan davet gelmesi halinde ay yıldızlı olacak. Karazor'un Türkiye forması giymesi için tüm prosedürleri tamamlandı.

GÖREV BEKLİYOR

Atakan Karazor, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında 90 dakika sahada kalan Atakan Karazor, takımı adına sahanın en etkili isimlerinden olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Stuttgart, Atakan Karazor'u 2019-20 sezonu başında Kiel'den 800 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Transfermarkt verilerine göre tecrübeli futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri 12 milyon euro.

Prosedürleri tamamladı! A Milli Takım'a yeni yıldız
Prosedürleri tamamladı! A Milli Takım\'a yeni yıldız

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Son Dakika Spor Prosedürleri tamamladı! A Milli Takım'a yeni yıldız - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Sen semih kılıçsoyu hekimoğlunu oynatma git suturgarttan adam takviyesi yap BEŞİKTAŞ bunu affetmez sen bu takımdan gideceksin montello 16 61 Yanıtla
  • ceysu:
    b...o.k yıldız 11 10 Yanıtla
  • Ankara null:
    hee bi siz akillisiniz ztn yildizmis 12 7 Yanıtla
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