Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor'un milli takıma seçim uygunluğu sağladı. 27 yaşındaki ön libero, Vincenzo Montella'dan davet gelmesi halinde ay yıldızlı olacak. Karazor'un Türkiye forması giymesi için tüm prosedürleri tamamlandı.
Atakan Karazor, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında 90 dakika sahada kalan Atakan Karazor, takımı adına sahanın en etkili isimlerinden olmuştu.
Stuttgart, Atakan Karazor'u 2019-20 sezonu başında Kiel'den 800 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Transfermarkt verilerine göre tecrübeli futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri 12 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Prosedürleri tamamladı! A Milli Takım'a yeni yıldız - Son Dakika
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