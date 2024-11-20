Prosinecki: Mücadele ile kazandık - Son Dakika
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Prosinecki: Mücadele ile kazandık

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Karadağ, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti. Prosinecki, zemin zorluğuna rağmen mücadele ettiklerini belirtti.

20.11.2024 05:17
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- Robert Prosinecki: "Mücadele ederek, hak ederek kazandık"

PODGORICA - Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye maçında saha zemininin yağmur nedeniyle ideal olmadığını belirtti ve maçı mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında Karadağ, konuk ettiği Türkiye'yi 3-1 mağlup etti. Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Zeminin her iki takım için de geçerli olduğunu söyleyen Prosinecki, "Grupta birinci olacaklarını düşünüyorlardı ve bu yüzden işleri biraz zorlaştı. Şimdi ekstra bir elemeden geçmeleri gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman sahanın ideal olması mümkün değil ve durum buydu. Ama bu durum, hem bizim için hem de onlar için geçerliydi. Ama diyebiliriz ki biz, duruma daha iyi uyum sağladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye karşısında bu şekilde bir sonuç bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya Prosinecki, Türkiye'nin Juventus, Real Madrid gibi birçok büyük kulüpte oynayan oyunculara sahip olan büyük bir ekip olduğunu fakat bugünkü maçı mücadele ederek ve hak ederek kazandıklarını söyledi.

Prosinecki: Mücadele ile kazandık
Kaynak: İHA

Robert Prosinecki, Politika, Türkiye, Karadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Prosinecki: Mücadele ile kazandık - Son Dakika

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