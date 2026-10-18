Rafael Leao Gençlerbirliği maçında kasık zorlanması yaşadı, günü tedaviyle geçirdi

Rafael Leao Gençlerbirliği maçında kasık zorlanması yaşadı, günü tedaviyle geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında kasık adalesinde zorlanma yaşayan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao'nun günü tedaviyle geçirdiğini açıkladı. Kulüp, Leao'nun saha içinde ayağının kayması sonucu ileri derecede açılma yaşadığını belirtti.
Galatasaray: "Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao günü tedaviyle geçirmiştir."
Kaynak: İHA
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