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Ragbi heyecanı nefes kesti - Son Dakika
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Ragbi heyecanı nefes kesti

17.05.2022 14:47
Ragbi heyecanı nefes kesti

Gölcük'te oynanan Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında, İstanbul Firuzköy Kulübü'nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Gölcük'te oynanan Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında, İstanbul Firuzköy Kulübü'nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları, Gölcük Şehir Stadı'nda yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar neticesinde, final müsabakasında; İstanbul Firuzköy Kulübü'nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü, Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu. Ankara Ragbi Spor Kulübü sporcularına, düzenlenen törende şampiyonluk kupası takdim edildi.

Turnuvada 8 takım mücadele etti

Firuzköy Spor Kulübü, Hacettepe Spor Kulübü, Selçuk Kartallar Spor Kulübü, Kandıra Akçakoca Spor Kulübü, Ankara Ragbi Spor Kulübü, Alanya Belediye Spor Kulübü, Çarşamba Belediye Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulüp'lerinin katıldığı turnuvada; Çarşamba Belediye Spor Kulübü 3. oldu. Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılan tüm takımları tebrik ederek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ

Ragbi heyecanı nefes kesti
Ragbi heyecanı nefes kesti
Ragbi heyecanı nefes kesti
Ragbi heyecanı nefes kesti
Ragbi heyecanı nefes kesti
Ragbi heyecanı nefes kesti

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Türkiye, Gölcük, Ankara, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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