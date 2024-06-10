Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adama 100 milyon euronun üzerinde transfer bütçesi verdiğini açıkladı. Çok değerli futbolcuların transfer edileceğine vurgu yapan Becali, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Mourinho'nun istemesi halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini de söyledi.

10.06.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Mourinho istediği takdirde Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi. Becali ayrıca, "Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fenerbahçe'nin sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek" dedi.

"IANIS HAGİ FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR"

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Becali, "Şu anda Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili somut bir bilgimiz yok. Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Ama bu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho Ianis Hagi'yi her zaman sevmiştir. Onu her zaman yüksek kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Şu anda Fenerbahçe'de seçimler var. Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar" ifadelerini kullandı.

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'den Mourinho'ya rekor transfer bütçesi

MOURINHO'YA REKOR TRANSFER BÜTÇESİ

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiş olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi Fenerbahçe'de görmekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen Becali, "Ianis'in Fenerbahçe'ye gideceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fenerbahçe'nin sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek. Açıkçası Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'de oynaması bizim için büyük bir mutluluk olur ama son sözü Mourinho söyleyecek. Şu anda somut bir şey yok ama önümüzdeki saatlerde hatta günlerde her şey olabilir."sözlerini sarf etti.

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe\'nin Mourinho\'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı

Gheorghe Hagi, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Numan Koca: Hala şampıyonlugun para ile oldugunu sanan bir komedi camia???? 49 31 Yanıtla
    Murat İnce: başarı neyle geliyor acaba 16 9 Ahmed Mehmed: 5 maç kaybetsin, istifa sesleri duyulur 8 3 Mustafa BOZKURT: ciğer bulamamış ?? 0 0
  • harun 8071: Bu 100M € kesin 150M€ dur. 29 6 Yanıtla
    Ankara null: batirip gidecek sonuc belli MAYİSLAR GALATASARAYİNDİR. 63 32
  • Ankara null: aman gsye gelme aman nn bize kosan adam lazim hagi fenere gitsin 13 16 Yanıtla
  • Dracarys null: Çakal becali paranın kokusunu almış futbolcu çakmaya çalışıyor 26 2 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan: Becali iyiki varsın Hagiye gidin bi 20-30 verin alın sonra satarsınız 3-5e 4 1
  • Sabri İnce: Bankalar birliğine olan borcu kapatın. "Ana para dan fazla faiz ödüyoruz" dediniz. Batacaksınız bu gidişle . 21 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement