Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe\'nin Mourinho\'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı

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Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Mourinho istediği takdirde Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi. Becali ayrıca, "Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fenerbahçe'nin sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek" dedi.

"IANIS HAGİ FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR"

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Becali, "Şu anda Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili somut bir bilgimiz yok. Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Ama bu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho Ianis Hagi'yi her zaman sevmiştir. Onu her zaman yüksek kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Şu anda Fenerbahçe'de seçimler var. Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar" ifadelerini kullandı.

MOURINHO'YA REKOR TRANSFER BÜTÇESİ

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiş olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi Fenerbahçe'de görmekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen Becali, "Ianis'in Fenerbahçe'ye gideceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fenerbahçe'nin sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek. Açıkçası Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'de oynaması bizim için büyük bir mutluluk olur ama son sözü Mourinho söyleyecek. Şu anda somut bir şey yok ama önümüzdeki saatlerde hatta günlerde her şey olabilir."sözlerini sarf etti.