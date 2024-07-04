Ralf Rangnick: 'Şans bizden yana değildi' - Son Dakika
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Spor

Ralf Rangnick: 'Şans bizden yana değildi'

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye maçında şanslarının kendilerinden yana olmadığını belirterek, elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Rangnick, takımının fırsatları yeterince değerlendiremediğini ve set oyununda iyi performans sergileyemediğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa Şampiyonası'nda oynadıkları 4 maçın da seyir zevki yüksek olduğunu ve Dünya Kupası'na kalma şanslarının yüksek olduğunu düşündüğünü belirtti.

04.07.2024 00:13
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Ralf Rangnick: "Şans bizden yana değildi"

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick:

"Elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik"

LEİPZİG - Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, Türkiye maçında şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig'de oynadığı Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, "Şans bizden yana değildi, maç uzatmalara gitseydi kazanma şansımız olurdu. Çünkü Türk Milli Takımı sona doğru iyice yorulmuştu, fiziksel avantaj bizdeydi ama biliyorsunuz onlarla 6-1 kazandığımız bir maç oynamıştık ve o maçta 6 gol atabilmişken bu maçta yalnızca 1 gol atabildik. Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık. Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadık. Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama olmadı" açıklamasında bulundu.

"Elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik"

İlk dakikada golü yemelerine rağmen maça iyi başladıklarını ifade eden Rangnick, "İlk dakikada golü yedik ama maça çok güçlü başladık, ilk golün ardından durumu berabere getirme şansımız hatta öne geçme şansımız da oldu. İlk 15 dakika çok iyi oynadık ama sonra top hakimiyeti anlamında zorlanmaya başladık. 3-4-3 oyun yapısına geçtik ve orada da baskınlığımızı kurduk ama müthiş de bir sonuç vermedi. Bazı takımlar geriye düştükten sonra oyuna tekrar adapte olamayabiliyor. Biz ise olduk. Kendimizi eleştireceksek şunu söyleyebiliriz, elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik. Set oyunlarda da iyi bir savunma yapamadık. Biz 3 veya 5'li savunma hattını bekliyorduk, mart ayındaki hazırlık maçından daha iyi oynadılar. Bir miktar şans da sizden yana olmalı. Baumgartner'in kafa vuruşu gol olsaydı, bu maçı kazanabilirdik" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadıkları 4 maçın da seyir zevki yüksek maçlar olduğunu söyleyen Ralf Rangnick, "Bugün de buna dahil. Her şey istediğimiz gibi gitmedi, birkaç pası daha iyi değerlendirebilirdik ama 4 zevkli ve tempolu maç oynadık. Uyuyakaldığım maçlar da gördüm, bu maç öyle olmadı. Dolayısıyla artık önümüzdeki döneme bakacağız. Bu 4 maçta oynadığımız futbolu oynamaya devam edersek, Dünya Kupası'na kalma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı yaşadık"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Rangnick, "Bugün ülkemize döneceğimizi hiç düşünmüyordum, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorduk. Bir sonraki maça hazırlanırız diye düşünüyorduk. Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bundan ders çıkarmalıyız. Günün sonunda bir takım yoluna devam ediyor. Bizim için hakim duygu hayal kırıklığı ama çok uzun yıllardır bu seviyelere gelemiyorduk, bu seviyelerde kalmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Avusturya, Türkiye, Avrupa Şampiyonası, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ralf Rangnick: 'Şans bizden yana değildi' - Son Dakika

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