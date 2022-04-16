Ralli araçları Bodrum sokaklarını piste çevirdi - Son Dakika

Ralli araçları Bodrum sokaklarını piste çevirdi

Yarış otomobilleri Bodrum sokaklarında boy gösteri

MUĞLA - Muğla Bodrum'da, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte unutulmaz dakikalarda yaşandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonutarafından organize edilen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası yarışları start seronomisi ile başladı. 134 sporcu, 67 otomobilin yarıştığı yarışlar öncesi Bodrum Belediye Meydanı'nda start seremonisi yapıldı. Etkinliğe seremonisine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sporcular araçlarıyla seremoniden çıkış yaparken, vatandaşlar o anlara alkışlarla eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar ve sporcular unutulmaz anlar yaşadı. Alanına gelen araçlar Türk bayrağıyla start aldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ummuhan Yurt, Türkiye Otomobil Federasyonu yetkilileri ilk startı verdi. Otomobil yarışlarına katılamayan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya'nın yerine ise Otomobil yarışlarında adından sıkça söz ettirmeye başaran Aziz Kaya, Türk bayrağını sallayarak yarış otomobillerine start verdirdi. Zorlu bir etaptan oluşan ralli Bodrum yarım adasını turladıktan sonra start bölgesi olan Kızılağaç ralli alanına gelecek.