Rally Bodrum Sona Erdi - Son Dakika
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Rally Bodrum Sona Erdi

Rally Bodrum Sona Erdi

Rally Bodrum, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi birinci oldu.

19.04.2025 20:19
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KARYA Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından organize edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin katkı ve destek verdiği 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Rally Bodrum, bugün Bodrum Belediye Meydanı'ndaki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erdi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Karya Otomobil Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Atılgan, Yönetim Kurulu Üyesi Seha Ergene ile davetliler katıldı.

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan Rally Bodrum, Toksport WRT'den Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliği ile sona erdi. GP Garage My Team'in Romanyalı ekibi Andrei Girtofan-Dorun Pulpea'nın ikinci sırada podyuma çıktığı rallinin, genel klasman üçüncülüğü ve sınıf 3 birinciliğini ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak elde etti. Genel klasmanda ve diğer kategorilerde derece yapan yarışçılara kupaları protokol ve organizasyona katkı verenler tarafından takdim edildi.

Öte yandan, bu yıl Bodrumlu yerel sanatçı Mustafa Ergene adına yapılan etap beğeni toplarken sanatçı Mustafa Ergene'ye plaket takdim edildi.

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Kaynak: DHA

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