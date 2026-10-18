Ramazan Yılmaz, Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda eliminasyonda 10. sırayı aldı

Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'na katılan Ramazan Yılmaz, erkekler eliminasyon kategorisinde 10. sırayı aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Şanghay kentindeki organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Ramazan; scratch, puan yarışı, omnium ve eliminasyon disiplinlerinde pedal çevirdi.

Ramazan'ın şampiyonadaki en iyi derecesi, eliminasyon yarışındaki 10'unculuk oldu.