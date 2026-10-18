Ramazan Yılmaz, Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda eliminasyonda 10. sırayı aldı

Ramazan Yılmaz, Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda eliminasyonda 10. sırayı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'yi Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda temsil eden tek isim Ramazan Yılmaz, erkekler eliminasyon kategorisinde 10. sırayı aldı. Çin'in Şanghay kentinde scratch, puan yarışı, omnium ve eliminasyon disiplinlerinde pedal çeviren Ramazan'ın en iyi derecesi bu 10'unculuk oldu.
Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'na katılan Ramazan Yılmaz, erkekler eliminasyon kategorisinde 10. sırayı aldı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Şanghay kentindeki organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Ramazan; scratch, puan yarışı, omnium ve eliminasyon disiplinlerinde pedal çevirdi.
Ramazan'ın şampiyonadaki en iyi derecesi, eliminasyon yarışındaki 10'unculuk oldu.
Kaynak: AA
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