RAMS Başakşehir Avusturya'da Kamp Yapıyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın 9. gününü tamamladı.
Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, gruplar halinde kuvvete dayalı çalışmalarla tamamlandı.
RAMS Başakşehir, yarın Avusturya temsilcisi Reichenau ile hazırlık maçı yapacak.
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