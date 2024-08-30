RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 7 takımla eşleşti
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje takımlarıyla eşleşti. Bu eşleşmeler, takımın turnuvadaki yolculuğunu belirleyecek ve heyecanı artıracak.
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30.08.2024 17:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 7 takımla eşleşti - Son Dakika
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