İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Butarque'de oynanan mücadeleyi Rayo Vallecano, 3-0'lık net skorla kazandı.
Ev sahibi Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Fran Perez, 45. dakikada Oscar Valentin ve 76. dakikada Nobel Mendy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde 45 puanda kaldı. Ev sahibi ekibi Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Rayo Vallecano ise Real Betis deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)