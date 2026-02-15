Rayo Vallecano Atletico Madrid\'i darmadağın etti

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Butarque'de oynanan mücadeleyi Rayo Vallecano, 3-0'lık net skorla kazandı.

ATLETICO MADRID'İ DARMADAĞIN ETTİLER

Ev sahibi Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Fran Perez, 45. dakikada Oscar Valentin ve 76. dakikada Nobel Mendy kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde 45 puanda kaldı. Ev sahibi ekibi Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Rayo Vallecano ise Real Betis deplasmanına gidecek.