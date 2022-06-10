Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin? - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?

10.06.2022 16:59

Bu sezon Real Madrid forması altında gösterdiği performansla Avrupa'yı sallayan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'un Instagram mesajları ifşa oldu. 22 yaşındaki futbolcunun dünyaca ünlü model ve oyuncu Ester Exposito'ya yazdığı, "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum. Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" mesajı gündem oldu.

Real Madrid formasıyla bu sezon adından çokça söz ettiren Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu. 22 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabının çalınmasıyla, İspanyol model ve oyuncu Ester Exposito'ya yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Vinicius Junior'ın, ünlü oyuncuya yazdıkları ifşa oldu: Göğüslerim çok fit benimle tanışmak ister misin

"VÜCUDUM ÇOK FİT"

Vinicius'un ünlü oyuncu Ester Exposito'ya: "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum. Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dediği ortaya çıktı. Genç oyuncu çalınan hesabını hemen geri aldı ve bu mesajları sildi. Miami'den paylaşım yapan Ester'in ardından Vinicius Junior'ın da "Let's Go Miami" paylaşımı dikkat çekti.

Vinicius Junior'ın, ünlü oyuncuya yazdıkları ifşa oldu: Göğüslerim çok fit benimle tanışmak ister misin
Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
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