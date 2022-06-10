Real Madrid formasıyla bu sezon adından çokça söz ettiren Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu. 22 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabının çalınmasıyla, İspanyol model ve oyuncu Ester Exposito'ya yazdığı mesajlar ortaya çıktı.
Vinicius'un ünlü oyuncu Ester Exposito'ya: "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum. Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dediği ortaya çıktı. Genç oyuncu çalınan hesabını hemen geri aldı ve bu mesajları sildi. Miami'den paylaşım yapan Ester'in ardından Vinicius Junior'ın da "Let's Go Miami" paylaşımı dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin? - Son Dakika