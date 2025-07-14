Resmen açıkladılar: Dusan Tadic\'e dev bir teklif yaptık

Fenerbahçe'den ayrılan ve şu ana kadar herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Sırp futbolcu Dusan Tadic için Kızılyıldız'dan transfer açıklaması geldi.

''TRANSFER ETMEYE KARAR VERDİK''

Tadic'i uzun süredir tanıdığını dile getiren Terzic, "Fenerbahçe'nin Tadic ile sözleşme imzalamayacağı haberi geldiğinde, onu transfer etmeye karar verdik. Tadic, Kızılyıldız'ı daha yüksek bir seviyeye taşıyacak bir oyuncu, her oyuncuyu daha iyi hale getirecektir." dedi.

''GÖRÜŞME YAPTIK''

Tadic ile ilgili sözlerine devam eden Terzic, "Tadic, iyi bir profesyonel, vücuduna, beslenmesine ve antrenmanına çok zaman ayırıyor ve çok dikkat ediyor. Futbolcular, onun soyunma odasında sıradan bir futbolcudan daha fazlasını olduğunu söylediler. Tadic ile görüşme yaptık ve 6-7 saat boyunca her şeyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

''EN YÜKSEK MAAŞLI OLACAKTI''

36 yaşındaki futbolcuya önemli bir teklif yaptıklarını söyleyen Terzic, "Teklif ettiğimiz koşulları görünce şaşırdı. Rakamlardan bahsetmeyeceğim ama Sırp spor tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olacaktı." diye konuştu.