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Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor - Son Dakika

Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

23.12.2021 22:29
Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, başarılı golcünün 4 milyon dolarlık bonservisini almak için Mısır ekibine resmi yazıyı yolladı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi çözüldü. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini almak için harekete geçti.

GALATASARAY FORMASIYLA 44 MAÇA ÇIKTI

NTV Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanacak. Galatasaray, Mısır ekibine Mohamed'in opsiyonunu kullanmak istediklerine dair resmi yazı gönderdi. 24 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı. Mostafa Mohamed bu maçlarda 14 gol atarken, 1 asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 5 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Mostafa Mohamed, Galatasaray, Zamalek, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor - Son Dakika
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