Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı! - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!

05.04.2022 17:17

Rıdvan Dilmen, 10 Nisan pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde favori gördüğü takımı açıkladı. Dilmen, derbiyle ilgili gelen soruya, "İki takım arasında form ve moral olarak çok fark var. Ben kadro kalitesi form durumu ve Kerem'in de durumunun belirsizliğini koruduğu için Fenerbahçe'yi maçın favorisi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak dev derbinin heyecanı şimdiden taraftarları sararken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Dev derbiyi kim kazanacak? Rıdvan Dilmen, 'Aralarında çok fark var' deyip favorisini açıkladı

"FENERBAHÇE'Yİ MAÇIN FAVORİSİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan ünlü yorumcu, "İki takım arasında form ve moral olarak çok fark var. Ben kadro kalitesi form durumu ve Kerem'in de durumunun belirsizliğini koruduğu için Fenerbahçe'yi maçın favorisi olarak görüyorum. Dengeler değişebilir, Galatasaray puan alabilir" dedi.

Dev derbiyi kim kazanacak? Rıdvan Dilmen, 'Aralarında çok fark var' deyip favorisini açıkladı
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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı! - Son Dakika


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