Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum

11.04.2022 17:59
Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilerdeki geleceğine ilişkin yorumlarda bulundu. Ali Koç'u zorlu bir karar verme sürecinin beklediğini belirten Dilmen yaptığı açıklamada, "Ali beyi çok zor durumda bırakacak bir durum İsmail hocayla devam edip etmeme konusu. Ben olsam devam ederim. Risk mi? Çok büyük risk." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç'u zor durumda bırakacak İsmail Kartal kararından bahsetti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDERİM"

"Ali beyi çok zor durumda bırakacak bir durum İsmail hocayla devam edip etmeme konusu. Ben olsam devam ederim. Risk mi? Çok büyük risk.. Başarı başarısızlık olarak söylemiyorum. Löw, Jorge Jesus bunlar konuşulurken tabelaya bakarak devam etmen gerekiyor denebilir.

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"EMRE BELÖZOĞLU'NUN ŞU ANDA GELMESİ RİSK"

Emre Belözoğlu devam etmeli miydi diyoruz ama riskli. Emre Belözoğlu geleceği çok açıktır, illaki de gelecektir Fenerbahçe'nin başına ama şuanda risktir gelmesi. Duygularım ve mantığım İsmail hocayı devam ettirir. Rekor kırıp 8. yılda da şampiyon olamıyor Fenerbahçe, gelecek sezon yine sallanırsa diye göze almak risktir diyorum."

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum - Son Dakika


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