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Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para - Son Dakika

Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para

23.01.2022 22:14

Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı. Rıdvan Dilmen, "Allahyar ve Pesic, Hull City'de" dedi, satışın detayları ortaya çıktı. Hull City, Allahyar için 4,5 milyon euro ve sonraki satıştan pay verecek.

Acun Ilıcalı ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı. İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, uzun pazarlıklar sonucu İranlı golcü Allahyar'ı takımına kazandırdı.

Rıdvan Dilmen duyurdu! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye ödeyeceği ücret

"TRANSFER BİTTİ"

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray- Trabzonspor maçının ardıdan Acun Ilıcalı'nın Allahyar transferini bitirdiğini açıkladı. Dilmen, "Allahyar ve Pesic, Hull City'de" dedi.

Rıdvan Dilmen duyurdu! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye ödeyeceği ücret

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Bu satışın detaylarını Fanatik gazetesi paylaştı. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Allahyar için 4.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.

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Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para - Son Dakika
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