Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para

Acun Ilıcalı ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı. İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, uzun pazarlıklar sonucu İranlı golcü Allahyar'ı takımına kazandırdı.

"TRANSFER BİTTİ"

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray- Trabzonspor maçının ardıdan Acun Ilıcalı'nın Allahyar transferini bitirdiğini açıkladı. Dilmen, "Allahyar ve Pesic, Hull City'de" dedi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Bu satışın detaylarını Fanatik gazetesi paylaştı. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Allahyar için 4.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.