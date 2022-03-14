Rıdvan Yılmaz'ın bu sezonki 3. golü - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz'ın bu sezonki 3. golü

14.03.2022 22:01
Rıdvan Yılmaz'ın bu sezonki 3. golü

Galatasaray deplasmanında Beşiktaş'ın tek sayısını kaydeden Rıdvan Yılmaz, bu sezon ligdeki 3. golünü atmayı başardı.

Galatasaray deplasmanında Beşiktaş'ın tek sayısını kaydeden Rıdvan Yılmaz, bu sezon ligdeki 3. golünü atmayı başardı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin tek golünü atan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 3. gol sevincini yaşadı. Genç oyuncu, sezonun ilk yarısında 5. haftada Antalyaspor deplasmanında attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşarken, 6. haftada Adana Demirspor ağlarına bıraktığı golle de üst üste 2 hafta gol atmayı başarmıştı. 21 Eylül 2021 tarihinde attığı bu golün ardından fileleri havalandıramayan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray karşısında 85. dakikada Ghezzal'ın pasında topla buluşup düzeltip çok sert vurdu ve farkı 1'e indiren isim oldu. Bu sezon 3. golünü kaydeden genç oyuncunun 3 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz'ın bu sezonki 3. golü - Son Dakika


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