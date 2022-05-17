Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı

17.05.2022 09:51

Almanya'da çıktığı boks maçında kalp krizi geçiren gurbetçi boksör Musa Askan Yamak hayatını kaybetmişti. Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı. 75 maçında da yenilmeyen Yamak'ın son anları ve ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, önceki gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa- Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Yamak'ın ringde yığıldığı anlar ise amatör kameraya yansıdı. Salondaki bir kişi tarafından çekilen görüntülerde genç boksör kendisini yere bıraktığı anlar, ekibinin hemen müdahale etmesi ve çığlık sesleri yer alıyor.

HEDEFİNDE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VARDI

2019 yılında İstanbul'da gerçekleşen maçta Avrupa Şampiyonu olan Musa Yamak, Asker selamıyla sınır dışındaki Mehmetçiğimizi unutmamıştı. Çıktığı tüm maçları namağlup olarak kazanan Musa Askan Yamak'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu idi.

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Kalp Krizi, Gurbetçi, Giresun, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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