Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kanoda başarılı olan sporcuları kutladı

Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Adana'da düzenlenen Durgun Su Kano yarışlarında başarılı olan sporcuları kutladı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 kulüpten 64 sporcunun katıldığı Durgun Su Kano Yarışlarında, Rizeli sporcuların 9 altın, 13 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 30 madalya kazandıkları belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kadınlarda takım halinde birincilik, erkeklerde takım halinde üçüncülük kupasını kazanan takımımızda yarışan sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Gurur kaynağı olan bu başarılar diğer gençlerimize de örnek olmaktadır. Çalışmaların ve eğitimlerin veriminin karşılığını bu şekilde görmek hepimizin çalışma azmini artırmıştır. Madalyayı hak eden, emek veren tüm sporcuları yürekten kutluyoruz."???????