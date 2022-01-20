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Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme! - Son Dakika

Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme!

20.01.2022 21:12
Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme!

Süper Lig'in 22. Haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, maçın ardından paylaştığı galibiyet fotoğrafıyla Antalyaspor'un izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu 'Sana da güle güle' şarkısına atıfta bulundu.

Süper Lig'in 22. Haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, maçın ardından paylaştığı galibiyet fotoğrafıyla Antalyaspor'un izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu 'Sana da güle güle' şarkısına atıfta bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından ise galibiyet pozu verilerek sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancak fotoğraf Antalyaspor'un ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri maçın ardından statta çaldığı için mahkemelik oldukları "Recebim" olarak bilinen şarkıcı Recep Yağcı'nın 'Sana da güle güle' şarkısına atıfta bulunarak paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan galibiyet pozunda 'Müziklerim/Karadeniz/Recebim/Sana da Güle Güle' ifadeleriyle paylaşıldı. - RİZE

Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme!
Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme!
Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme!

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme! - Son Dakika
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