Rizespor Bodrum Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Rizespor Bodrum Maçına Hazırlanıyor

Rizespor Bodrum Maçına Hazırlanıyor

İlhan Palut, Süper Lig'de zor bir maçla karşılaşacaklarını belirtti ve takımın moralinin yükseldiğini söyledi.

12.10.2024 12:49
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ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Süper Lig'in her maçı gerçekten zor. Bodrum maçı da bunlardan biri ama biz de zaten ligin başında istemediğimiz sonuçları çokça aldık. Antalyaspor maçıyla tabiri caizse bir nefes aldık. Bu aleyhimize olan görüntüyü yakalayacağımız bir ivmeyle tersine çevirmek istiyoruz" dedi.

ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde günün ilk idmanına çıkan yeşil-mavililer antrenmanda ısınma, kondisyon ve dar alanda kısa pas çalışması ile başladı. Teknik Direktör İlhan Palut, yönetimindeki antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Antrenman öncesi deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ANTALYASPOR MAÇIYLA TABİRİ CAİZSE BİR NEFES ALDIK'

İstedikleri yerin çok uzağında olduklarını dile getiren Teknik Direktör İlhan Palut, "İki gündür de çift antrenmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de çift antrenmanımız var. Biliyorsunuz 6 oyuncumuz milli takımlarda. Bunun dışında Ghezzal, Hojer ve Benhur bireysel çalışmalarına devam ediyorlar. Onun dışında takımla beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Pazartesi günü U19 takımıyla bir hazırlık maçı, bir antrenman maçı yapacağız. ve daha sonra zaten Bodrumspor maç haftası başlamış olacak. Bodrumspor'un lige başlangıcı hepinizin malumu iyi bir başlangıç yaptı. İstekli, heyecanlı, ne yaptığını bilen ve iyi sonuçlar alan bir rakiple deplasmanda oynayacağız. Süper Lig'in her maçı gerçekten zor. Bodrum maçı da bunlardan biri ama biz de zaten ligin başında istemediğimiz sonuçları çokça aldık. Antalyaspor maçıyla tabiri caizse bir nefes aldık. Bu aleyhimize olan görüntüyü yakalayacağımız bir ivmeyle tersine çevirmek istiyoruz. Önümüzdeki Bodrumspor maçına iyi hazırlanacağız. ve oradan güzel bir sonuç almak için gidip maçımızı oynayacağız. Daha coşkulu çalışan oyuncular var. Her ne kadar o periyotta da çalışıyorsak da tabii ki oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir yük olan bir periyottu. Bunu tam üzerimizden atabildik mi? Hayır. Dediğim gibi sadece bir nefes aldık ama şunu rahatlıkla söyleyeyim; Oyuncular daha pozitif, daha coşkulu, istekli, işte artık ufak şakalaşmalar oluyor. İnsanlar artık gülebiliyor daha pozitif bir şekilde çalışıyoruz. Ama hala istediğimiz yerin çok uzağındayız" diye konuştu.

'GHEZAAL'IN SAKATLIĞI UZUN SÜRECEK GİBİ DEĞİL'

Sakatlanan oyuncular hakkında bilgi veren Teknik Direktör Palut, "Amir, yapabilecekleri, potansiyeli ve bugün gördüğümüzden çok daha fazlası olan bir oyuncu. Ben kısa zamanda Amir'in en iyi performansına ulaşabileceğini biliyorum. Ama bugüne kadar gördüğümüz Amir dediğim gibi hayal ettiğimiz Amir'den biraz daha geride. Raşit Ghezzal ise Beşiktaş'ta geçen sene sakatlıklar yaşadı ama sezonu zaten oynayarak tamamlamıştı. Buraya da sorunsuz bir şekilde geldi. Ama ilk oynadığı Samsunspor maçında dizine aldığı darbeyle iç bağlarında bir esneme oldu. Bununla oynamaya devam etti. Oynadığı maçlarda geri kalan dakikalarda artık çok acı çekmeye başladı. Tedavi sürecini başlattık. Yani geçmişle alakası olmayan darbeye bağlı bir diz iç bağ sakatlığı yaşıyor. Ağrılarını, tolere edebilirse bu maçla aramızda olabilir ama Ghezal'ın sakatlığı çok uzun sürecek gibi değil" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rizespor Bodrum Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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