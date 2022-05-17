Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı

17.05.2022 14:23
Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kanatlarda ve forvet hattında oynayan 15 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Artık kendi tarihini yazacak. İlk profesyonel sözleşmen için tebrikler Shaqueel van Persie." ifadeleri kullanıldı.

Feyenoord'un altyapı direktörü Rini Coolen, Shaqueel'in performansından memnun olduklarını vurgulayarak, "Kulüpte hızlı bir gelişim kaydetti. O, akıllı ve kazanma anlayışına sahip, kolayca gol atabilen bir oyuncu. Maçlarda ve antrenmanlarda gerçek bir liderlik örneği sergiliyor. Bunun ödülünü de profesyonel sözleşme yaparak aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, o dönem de sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giymişti.

YORUMLAR
500
Eski futbolcu Mourad Lamrabatte'nin uçurumdan denize atlarken kayaya çarpıp öldüğü anları eşi anbean kaydetti Eski futbolcu Mourad Lamrabatte'nin uçurumdan denize atlarken kayaya çarpıp öldüğü anları eşi anbean kaydetti Ahmet Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı Ahmet Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Feyenoord, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement