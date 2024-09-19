Roma'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
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Roma'da Teknik Direktör Değişikliği

Roma, teknik direktör Ivan Juric'i atadı. Daniele de Rossi görevden alındı, Juric 2025'e kadar görevde.

19.09.2024 00:18
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktörlük görevine Hırvat teknik adam Ivan Juric'in getirildiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde ani bir kararla 41 yaşındaki çalıştırıcı Daniele de Rossi'nin görevine son veren Roma yönetimi, akşam saatlerinde yeni teknik direktörü açıkladı.

Sarı-kırmızılı başkent ekibinden yapılan açıklamada, daha önce futbolculuk kariyerinde Hırvatistan, İspanya ve İtalya'da top koşturan 49 yaşındaki deneyimli teknik adam Juric'in 30 Haziran 2025'e kadar Roma'yı çalıştıracağı bildirildi.

Kulüp, akşam saatlerinde Juric'in takımın başında yaptığı ilk antrenmandan da fotoğraflar paylaştı.

Juric, Serie A'da daha önce Crotone, Genoa, Hellas Verona ve Torino'yu çalıştırmıştı.

Bu arada Roma'da uzun yıllar top koşturduktan sonra ocak ayında teknik direktör olarak kulübeye geçen de Rossi'nin ani kararla görevinden alınması sarı-kırmızılı taraftarlarda şok etkisi yarattı.

Romalı futbolcular ve taraftarlar, görevden alınan eski teknik direktörleri de Rossi için destek mesajları paylaştı.

Bu sezon 4 haftası geride kalan Serie A'da henüz galibiyet alamayan Roma, de Rossi yönetiminde 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle 3 puan toplayabilmişti.

Kaynak: AA

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