Romulo Cardoso'nun Başarılı Performansı - Son Dakika
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Romulo Cardoso'nun Başarılı Performansı

Romulo Cardoso\'nun Başarılı Performansı

Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Romulo, 12 maçta 5 gol, 3 asistle dikkat çekti. Bonservisi alınacak.

26.11.2024 10:53
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Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Romulo Cardoso, Trendyol Süper Lig'de oynanan 12 maçta 5 gol, 3 asist üreterek 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 13 hafta itibarıyla etkili bir performans ortaya koydu. Bu süreçte oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, şu ana kadar ligde 23 gol atarak bu alanda da en iyi takımlar arasında yer aldı. Sarı-kırmızılıların hücumdaki en etkili ismi ise Romulo Cardoso oldu. 22 yaşındaki golcü, oynadığı 10 lig maçında 5 gol, 3 asist üreterek 8 gole doğrudan katkı verdi.

Bonservisi alınacak

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. İzmir ekibinde 13 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol, 3 asistlik katkı verdi ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. Bu performansı üzerine harekete geçen Göztepe, Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların bu transferi ocak ayında bitirmesi bekleniyor.

Avrupa'dan ve Süper Lig'den takip ediliyor

Brezilyalı oyuncunun, başta Süper Lig olmak üzere Avrupa'dan da birçok takımın radarına girdiği öğrenildi. Göztepe'nin, Romulo'nun bonservisini almasına kesin gözüyle bakıldığı için takımların İzmir ekibi ile iletişime geçtiği belirtildi.

Göztepe'nin bu temaslar sonrasında nasıl bir yol haritası çizeceği ise merakla bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romulo Cardoso'nun Başarılı Performansı - Son Dakika

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