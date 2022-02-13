Ronaldo'nun ne yapmaya çalıştığına kimse anlam veremedi

Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk isim olan Cristiano Ronaldo kısa süre önce takipçilerine büyük bir sürpriz yaşattı.

"NE YAPIYORSUN KARDEŞİM?"

Sosyal medya hesabından canlı yayın açın Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmadı. Portekizli yıldızın bu hareketine anlam veremeyen takipçileri, Ronaldo'nun teknolojiyi anlamadığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Portekizli yıldıza "Ne yapıyorsun" derken bazı takipçiler de Ronaldo'nun Instagram'ı kullanmayı bilmediğini belirtti.