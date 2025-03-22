Rossi'den Hatasız Performans Vurgusu - Son Dakika
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Rossi'den Hatasız Performans Vurgusu

Marco Rossi, Türkiye karşısında hatasız bir oyun oynamaları gerektiğini belirtti.

22.03.2025 15:53
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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, A Milli Futbol Takımı karşısında hatasız bir performans sergilemeleri gerektiğini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi kendi tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Türk Milli Takımı çok büyük bir gelişim gösterdi. Çok yetenekli bir kadroya sahipler, günden güne gelişiyorlar. Onlara Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyorum. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Kadro derinliği konusunda Türkiye daha avantajlı. Türk Milli Takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış oyuncumuz yok. Yarınki maçta kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerek. Neredeyse hatasız bir performans göstermeliyiz. Türkiye maçından sonra iki hazırlık maçımız daha var. Sonrasında Dünya Kupası elemelerine başlayacağız. İlk maçımızı İrlanda ile oynayacağız, o maçı da kazanmak istiyoruz. Bunun için en odaklı şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor" dedi.

Roland Sallai'nin durumunu hakkında bilgi veren Rossi, "Sallai için son bir değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz, yalnız tek karar veren kişi değilim. Sağlık ekibinin kararına göre sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak" şeklinde konuştu.

"Vincenzo çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor"

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'nın, Türkiye'de oyun sistemin eleştirilmesiyle ilgili sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Sizin sorunuz sonrasında ilk aklıma gelen şey Macaristan'da da herkes futbol uzmanı. 10 milyon futbol uzmanının ülkesiyiz. Türkiye'de de herkes kendini futbol uzmanı sanıyor. Vincenzo konusunda şunu söyleyebilirim; o çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor. Ona zaman zaman gelen eleştiriler bence haklı değil, çünkü Montella çok ciddi başarılar elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sürpriz bir takım olarak çeyrek finale kadar ulaştı. Ona başarılar dilerim" diye cevap verdi.

Maç takvimlerinin hem takımlar hem de milli takımlar için daha yoğun olmaya başladığını ifade eden Marco Rossi, "Bu oyuncuların performansını da etkiliyor. Milli takımlara hazırlanmak için gerekli vakit kalmıyor. Bu takvimlerin yoğunluğu hiç azalmayacak gibi. Macaristan'ın yılda ortalama 10 maçı var. Oyuncularımızın sağlık durumu riskli olabilir. İyi performans gösterme şansları yok. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda yeni sistemde daha fazla maç oynanacak" açıklamasında bulundu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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