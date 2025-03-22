Rossi: Hatasız Performans Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rossi: Hatasız Performans Şart

Marco Rossi, A Milli Takım'a karşı hatasız oynamaları gerektiğini vurguladı.

22.03.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Marco Rossi: "Yarınki maçta hatasız bir performans göstermeliyiz"

BUDAPEŞTE - Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, A Milli Futbol Takımı karşısında hatasız bir performans sergilemeleri gerektiğini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi kendi tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Türk Milli Takımı çok büyük bir gelişim gösterdi. Çok yetenekli bir kadroya sahipler, günden güne gelişiyorlar. Onlara Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyorum. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Kadro derinliği konusunda Türkiye daha avantajlı. Türk Milli Takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış oyuncumuz yok. Yarınki maçta kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerek. Neredeyse hatasız bir performans göstermeliyiz. Türkiye maçından sonra iki hazırlık maçımız daha var. Sonrasında Dünya Kupası elemelerine başlayacağız. İlk maçımızı İrlanda ile oynayacağız, o maçı da kazanmak istiyoruz. Bunun için en odaklı şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Roland Sallai'nin durumunu hakkında bilgi veren Rossi, "Sallai için son bir değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz, yalnız tek karar veren kişi değilim. Sağlık ekibinin kararına göre sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak" şeklinde konuştu.

"Vincenzo çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor"

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'nın, Türkiye'de oyun sistemin eleştirilmesiyle ilgili sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Sizin sorunuz sonrasında ilk aklıma gelen şey Macaristan'da da herkes futbol uzmanı. 10 milyon futbol uzmanının ülkesiyiz. Türkiye'de de herkes kendini futbol uzmanı sanıyor. Vincenzo konusunda şunu söyleyebilirim; o çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor. Ona zaman zaman gelen eleştiriler bence haklı değil, çünkü Montella çok ciddi başarılar elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sürpriz bir takım olarak çeyrek finale kadar ulaştı. Ona başarılar dilerim" diye cevap verdi.

Maç takvimlerinin hem takımlar hem de milli takımlar için daha yoğun olmaya başladığını ifade eden Marco Rossi, "Bu oyuncuların performansını da etkiliyor. Milli takımlara hazırlanmak için gerekli vakit kalmıyor. Bu takvimlerin yoğunluğu hiç azalmayacak gibi. Macaristan'ın yılda ortalama 10 maçı var. Oyuncularımızın sağlık durumu riskli olabilir. İyi performans gösterme şansları yok. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda yeni sistemde daha fazla maç oynanacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Basın Toplantısı, Milli Takım, Marco Rossi, Macaristan, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rossi: Hatasız Performans Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 05:50:10. #7.11#
SON DAKİKA: Rossi: Hatasız Performans Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement