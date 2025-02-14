Ruken Tek İtalya'da Şampiyon - Son Dakika
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Ruken Tek İtalya'da Şampiyon

Batmanlı atlet Ruken Tek, 4 ay disiplinli çalışmalarla İtalya'da kros yarışmasında birinci oldu.

14.02.2025 20:40
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- İtalya'da şampiyon olan Batmanlı atlet Ruken: "4 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışarak bu başarıya ulaştım"

Batmanlı milli atlet, gözünü Dünya Üniversiteler Şampiyonası'ndaki madalyaya dikti

BATMAN - İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olan Batmanlı milli atlet Ruken Tek, "Sezon başından beri 4 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışarak bu başarıya ulaştım. Önümüzdeki Temmuz ayında Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda tekrar madalya almak için hazırlıklara başladım" dedi.

Milli atlet Ruken Tek, 10 Şubat'ta Dünya Atletizm Birliği Uluslararası Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasında yer alan Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması etkinliğine katıldı. Ruken, İtalya'da 47'ncisi düzenlenen yarışmada kadınlarda 5 bin 300 metrede 19.00'lık derecesiyle ilk sırada yer almıştı.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdür Vekili ve Batman Petrol spor Kulüp Başkanı Murat Karataş, Ruken'in kulübün en başarılı sporcularından biri olduğunu söyledi. Batman Petrolspor'un 1960 yılında Türkiye Petrolleri tarafından kurulduğunu ve bünyesinde binin üzerinde sporcu barındırdığını belirten, Karataş, "Kulübümüz, olimpiyatlara sporcu göndermiş ve Avrupa ile Dünya şampiyonları çıkarmış bir takımdır. Ruken'in bu başarısında antrenörlerinin de büyük katkısı var. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Zaferini Batman'daki kız çocuklarına armağan ettiğini belirten milli sporcu Ruken Tek, "Bu şampiyonluk benim için çok değerli. Batman Petrolspor kulübü sporcusu ve milli atlet olarak ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Yarışın ilk kilometresinden itibaren önde götürdüm ve 5 bin 300 metrelik parkuru 19 dakikada tamamlayarak birinci oldum. 10 ülkeden 25 yarışmacının katıldığı bu zorlu mücadelede şampiyon olmak benim için büyük bir mutluluk. Sezon başından beri 4 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışarak bu başarıya ulaştım" diye konuştu.

Temmuz ayında Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda tekrar madalya almak için hazırlıklara başladığını kaydeden Tek, "Aldığım kupa ve madalyayı Batman'daki kız çocuklarına armağan ediyorum. Onların da spor yapmalarını istiyorum, sporun hayatlarına dokunmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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